ЗСУ влучили по НПЗ "Рязанський", РЛС "Небо-У" та військовому ешелону росіян, - Генштаб

За даними військових, українські підрозділи уразили Рязанський нафтопереробний завод, який виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили. На території заводу зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

Крім того, ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Криму, одну з ключових систем російського радіолокаційного спостереження.

Також в районі Токмака на окупованій частині Запорізької області уражено військовий ешелон росіян, а поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини - скупчення живої сили противника. Інформація про втрати ворога уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - заявили у Генштабі.