UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ влучили по НПЗ "Рязанський", РЛС "Небо-У" та військовому ешелону росіян, - Генштаб

Ілюстративне фото: ЗСУ влучили по низці позицій росіян (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Кава

Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по важливих військових та інфраструктурних об’єктах РФ, значно послабивши можливості ворога завдавати ракетно-бомбові удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними військових, українські підрозділи уразили Рязанський нафтопереробний завод, який виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили. На території заводу зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

Крім того, ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Криму, одну з ключових систем російського радіолокаційного спостереження.

Також в районі Токмака на окупованій частині Запорізької області уражено військовий ешелон росіян, а поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини - скупчення живої сили противника. Інформація про втрати ворога уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - заявили у Генштабі.

Вибухи у Рязані

Сьогодні вночі російську Рязань масовано атакували невідомі безпілотники, там працювало ППО. Місцеві пабліки повідомляли про понад десяток вибухів у районі НПЗ.

Також напередодні дрони атакували нафтовий термінал у Новоросійську - Генштаб ЗСУ визнав удар. Згідно з повідомленням авторитетного зарубіжного ЗМІ Reuters, атака України на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВСУНПЗВійна в Україні