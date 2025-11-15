ЗСУ влучили по НПЗ "Рязанський", РЛС "Небо-У" та військовому ешелону росіян, - Генштаб

Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по важливих військових та інфраструктурних об’єктах РФ, значно послабивши можливості ворога завдавати ракетно-бомбові удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними військових, українські підрозділи уразили Рязанський нафтопереробний завод, який виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили. На території заводу зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.
Крім того, ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Криму, одну з ключових систем російського радіолокаційного спостереження.
Також в районі Токмака на окупованій частині Запорізької області уражено військовий ешелон росіян, а поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини - скупчення живої сили противника. Інформація про втрати ворога уточнюється.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - заявили у Генштабі.
Сьогодні вночі російську Рязань масовано атакували невідомі безпілотники, там працювало ППО. Місцеві пабліки повідомляли про понад десяток вибухів у районі НПЗ.
Також напередодні дрони атакували нафтовий термінал у Новоросійську - Генштаб ЗСУ визнав удар. Згідно з повідомленням авторитетного зарубіжного ЗМІ Reuters, атака України на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти.