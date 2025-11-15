ua en ru
Россияне жалуются на атаку дронов в Рязани: в районе НПЗ пожар

Суббота 15 ноября 2025 05:10
Россияне жалуются на атаку дронов в Рязани: в районе НПЗ пожар Фото: на месте ЧП работают службі (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

Российскую Рязань массированно атакуют неизвестные беспилотники, работает ПВО. Местные паблики сообщают о более десятка взрывов в районе НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Рязань, идет атака на местный НПЗ, местные сообщают об более чем 10 взрывах", - пишут под кадрами в Telegram.

На видео и фото, которые также сняли очевидцы, видно зарево, взрывы, огонь и дым.

Местные паблики призывают россиян обеспечить себе безопасность и не снимать на видео работу ПВО. Еще жителей Рязани предостерегают от того, чтобы брать в руки осколки сбитых дронов, так как они, согласно сообщениям, могут быть не только взрывоопасны, но и ядовиты.

"Корпусные фрагменты сбитых БпЛА могут содержать взрывчатку и быть оборудованы таймерами-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!...Не допускайте никого к обломкам до приезда экстренных служб. Также не берите в руки поражающие элементы от сдетонировавших БпЛА, так как они могут содержать отравляющие вещества.", - пишет "Рязань Происшествия".

Также Telegram-каналы РФ писали о дронах, пролетающих на уровне многоэтажных домов в Рязанской области.

Пока подтверждения либо опровержения атаки на Рязань от местных властей нет.

Примечательно, что вчера, когда РФ осуществила массированную атаку на Украину, враг запускал ракеты именно с Рязанской области.

Недавние атаки на НПЗ в РФ

Напомним, накануне дроны атаковали нефтяной терминал в Новороссийску - Генштаб ВСУ признал удар. Согласно сообщению авторитетного зарубежного СМИ Reuters, атака Украины на Новороссийск остановила 2% мировых поставок нефти.

Ранее мы писали больше об атаке 14 ноября на Новороссийск и Энгельс "Нептунами" и дронами, что привело к серьезному удару по нефтяной отрасли агрессора.

