Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта

Украинские силы перешли в наступление, активные действия продолжаются уже три недели и на отдельных направлениях есть реальные успехи. О ситуации на фронтах – ниже в материале РБК-Украина.

Восточный фронт. Силы обороны идут на Бахмут

На восточном фронте войска продолжают продвигаться на Бахмут. Наступательные действия идут в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ягодное, Клещиевка, Курдюмовка и, собственно, самого Бахмута.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на каждом из направлений Силы обороны за последние дни продвинулись на расстояние от 1 до 2 километров.

"Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", – сообщила она накануне.

Украинские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга (фото: deepstatemap.live)

Согласно карте сервиса DeepState, украинские военные постепенно оттесняют противника с позицией южнее и севернее Бахмута. По оценкам британской разведки, в операции с участием нескольких бригад есть успехи на обоих флангах. И на данный момент нет свидетельств того, что у России могут быть оперативные резервы, чтобы сдержать ВСУ.

В районе Бахмута 3-я отдельная десантно-штурмовая разгромила подразделения 57-й ОМСБр пятой армии Восточного военного округа РФ. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский также подтвердил зачистку плацдарма оккупантов на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс между Майорском и Курдюмовкой (этот район ближе к оккупированной Горловке).

Также удалось отбить позиции под Красногоровкой (Донецкая область), которые с 2014 года были в оккупации. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что это стало результатом хорошо спланированного контрвыпада. Причем противника вытеснили еще неделю назад, но новости не объявляли по тактическим соображениям.

Освобожденные позиции под Красногоровкой с 2014 года были под оккупантами (фото deepstatemap.live)

Тем не менее враг продолжает давить на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведутся тяжелые бои. Только за минувшую неделю здесь произошло около 250 боевых столкновений, но наши бойцы отбивают все атаки.

В разговоре с РБК-Украина спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркивает, что на Бахмутском направлении инициатива за ВСУ, которым удается контратаковать за счет лучшей подготовки подразделений и командиров, не имея преимущества в живой силе и технике.

"За минувшие сутки (25 июня, – ред.) мы уничтожили 153 оккупантов, еще шестерых взяли в плен. Уничтожили две САУ – "Акацию" и "Гвоздику" – 13 пушек, боевую машину десанта, четыре беспилотника, пункт управления БПЛА и противотанковый ракетный комплекс", – отметил он.

На Лиманско-Купянском направлении враг пытается наступать, но все атаки отбиты. Потери противника составили 99 убитыми, 152 ранеными, еще двух оккупантов взяли в плен. Также были уничтожены два БТР, БМП, самоходная установка "Мста-С", гаубица Д-20, миномет, грузовик с боеприпасами и шесть дронов-камикадзе.

Череватый отмечает, что Силы обороны разгромили ЧВК "Вагнера" в Бахмуте, и теперь нашим войскам противостоят подразделения российских ВДВ, пехоты, боевой армейский резерв "Барс", некоторые частные военные компании по типу "Факел", "Патриот" и "Ветераны", а также так называемые "роты Z" с завербованными заключенными.

"Численность – это, пожалуй, единственный серьезный показатель, которые не дает нам максимально развить наш успех. Но это не преимущество, поскольку мы в принципе нивелируем его. Хотя количество личного состава и техники у них еще достаточно велико, однако они не обучены, не мотивированы и не оснащены должным образом", – добавил Череватый.

Южный фронт. Украинские силы освобождают село за селом

Быстрее всего Силы обороны продвигаются на южном фронте. С начала наступательных действий здесь освобождено около 130 квадратных километров территории, за последнюю неделю – 17 кв. километров.

Освобожденные села на административной границе Донецкой и Запорожской областей (фото deepstatemap.live)

В общей сложности контроль восстановлен над 9 населенными пунктами на юге. Это села Лобковое и Пятихатки в районе оккупированной Васильевки (Запорожская область), Левадное и Новодаровка, а также Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное в районе Великой Новоселки (Донецкая область).

Вчера стало известно, что украинские силы освободили еще Ровнополь в Донецкой области. Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады даже записали соответствующее видео.

Освобождение Ровнополя говорит о том, что Силы обороны усиливают давление и наступательные действия в данном районе. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, бои шли несколько дней фактически с начала операции на Бердянском направлении.

При этом он подчеркивает, что враг продолжает сопротивляться, и рассчитывать на очень быструю деоккупацию других населенных пунктов пока не стоит. Многое будет зависеть от того, как наши войска будут развивать наступление дальше.

"Но пока тенденции к тому, чтобы враг очень быстро отступал, скажем так, нет. Нужно оттеснять их боями. Но не исключено, что она появится в будущем в случае дальнейших успешных действий по этим направлениям", – добавил он в беседе с изданием.

Определенные успехи есть и в направлении оккупированного Мелитополя. Начальник Объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий в комментарии РБК-Украина отметил, что за последние дни украинские войска здесь продвинулись на 1,5 километра.

Что касается Марьинки и Авдеевки, то противник пытается атаковать малыми группами по 10-15 человек, но каждый раз получает отпор и отступает назад. В целом только за 25 июня на Таврическом направлении было ликвидировано 146 оккупантов, еще 229 ранены, уничтожено 15 единиц военной техники и вооружений, добавил он.

Украинские силы форсировали Днепр возле Херсона?

На днях так называемые российские "военкоры" сообщили о высадке украинского десанта на левобережной части со стороны Антоновского моста. Телеграмм-канал "Осташко! Важное" опубликовал видео якобы в подтверждение форсирование Днепра. По словам автора канала, в данном районе идут тяжелые бои.

По некоторым данные, украинские военные якобы в течение нескольких суток удерживают небольшой плацдарм. А россияне с потерями отошли из-за угрозы окружения.

Пропагандистские каналы разгоняют данные о якобы высадке на левый берег группы до 50 человек, которая наращивает силы и расширяет зону контроля. Также в сети опубликовано видео боев. Достоверность подтвердили OSINT-проекты Noelreports и GeoConfirmed. На кадры попал БТР, который, вероятно, обеспечивал прикрытие во время отхода российских подразделений.

Footage from how Russian units were evacuated from the area near the Antonivskyi bridge on the left bank. A Russian BTR-80/82(?) clearly provides cover and shoots towards the area mentioned earlier, reportedly under Ukrainian control.



46.660754893794206, 32.72090625716509 https://t.co/nZiIn7rL3i pic.twitter.com/joitcctceK — NOELREPORTS (@NOELreports) June 25, 2023

Близкий к минобороны России телеграмм-канал "Рыбарь" пишет, что Силы обороны Украины якобы закрепились на плацдарме и используют конструкции Антоновского моста для укрытия от ударов оккупационных войск.

Украинские войска могли высадиться на левый берег по направлению на Олешки, но официальных подтверждений пока нет (deepstatemap.live)

Отметим, по состоянию на вечер 26 июня украинская сторона не сообщала о высадке бойцов на левый берег. Эксперты тоже пока не берутся детально комментировать данный эпизод, дожидаясь официальных данных.

Александр Мусиенко обращает внимание на то, что если высадка реально была, то это подтверждает прощупывание плацдарма на левобережье Херсонской области.

"Потому что таким образом Силы обороны наступают по нескольким направлениям. И самое важное – задействуют фланги. Вот это очень важно", – отметил собеседник.

Что пишут об украинском наступлении на Западе

Американское издание The New York Times считает, что Силы обороны Украины столкнулись с трудностями, несмотря на использование западного оружия. В частности, продвижение замедляют минные поля, открытые степи, артиллерия и боевая авиация россиян. Издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США пишет, что после потери не менее 17 боевых машин Bradley украинские войска взяли паузу для оценки новых методов прорыва.

Кроме того, по его оценке, темп наступательных операций более медленный, чем хотелось бы. Однако он предостерегает от поспешных выводов. По данным NYT, украинские силы пытаются разделить оккупированную территорию на юге на две зоны, перерезав сухопутный мост в Крым и создав плацдарм для дальнейших действий. Для этого нужно пройти примерно 100 километров на юг.

Газета также указывает, что Украина продвинулась вперед там, где войска получили меньше всего западных вооружений. А пауза в Запорожской области может быть связана с тем, что якобы Bradley и танки Leopard 2 "намеренно разворачивали в районах, где российская оборона была жестче".

Опрошенные РБК-Украина эксперты говорят, что не стоит полностью доверять публикациям в западной прессе. Лучше опираться на официальные заявления того же министра обороны Алексея Резникова, который говорил о том, что по большому счету контрнаступление еще не началось, а произошедшее в последние недели – это лишь первые шаги.

Военный эксперт Алексей Гетьман подчеркивает: разговоры об успехах и неудачах в западных СМИ – это мнение отдельных представителей отдельных медиа, а не военно-политического руководства стран-партнеров Украины. И не исключено, что мнение журналистов подпитывается какими-то интересами из России, поэтому к публикациям следует отнестись спокойно.

"Мне кажется, что россияне пытаются таким образом давить на наших партнеров, чтобы сократить помощь для наших Вооруженных сил. Якобы помощь бесполезна, украинская армия не способна на мощные наступления, лучше нас не вооружать, а склонять к идее мирных переговоров. О чем договариваться? О том, чтобы мы оставили территории, которые захватила Россия, и тогда якобы настанет мир. Договариваться о том, чтобы они вывели свои войска, они не согласны. Они считают, что это невозможно, потому что эти территории согласно их конституции уже являются частью РФ. Глупость полная", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

По мнению Мусиенко, у украинского командования было два плана: первый предполагал обвал обороны россиян под огневым влиянием Сил обороны Украины, второй – наступление в условиях ожесточенных боев.

"Все идет в рамках второго сценария. Катастрофа ли это? Вовсе нет. Логика действий заключается в следующем: вклиниться в линию обороны врага, пройти ее, создать коридоры для привлечения большего количества резервов, танков и бронетехники, после чего продолжить наступление", – рассказал он.

Важно то, что украинские войска задействуют фланговые операции. И на Западе было бы проще понять это на примере того, как во Второй мировой войне британцы, сражаясь в Северной Африке против Эрвина Роммеля, защищали Суэцкий канал и проходили немецкие минные поля, считает эксперт.

"Мы стараемся делать практически то же самое, только в наших условиях. Могу сказать, что цель Сил обороны Украины – минимизировать потери. Чтобы в будущем с помощью фланговых операций и привлечения большего количества техники давить на противника и реализовать задачи контрнаступления", – подытожил Мусиенко.