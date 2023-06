Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта

Украинские силы перешли в наступление, активные действия продолжаются уже три недели и на отдельных направлениях есть реальные успехи. О ситуации на фронтах – ниже в материале РБК-Украина.

На восточном фронте войска продолжают продвигаться на Бахмут. Наступательные действия идут в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ягодное, Клещиевка, Курдюмовка и, собственно, самого Бахмута.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на каждом из направлений Силы обороны за последние дни продвинулись на расстояние от 1 до 2 километров.

"Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", – сообщила она накануне.

Украинские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга (фото: deepstatemap.live)

Согласно карте сервиса DeepState, украинские военные постепенно оттесняют противника с позицией южнее и севернее Бахмута. По оценкам британской разведки, в операции с участием нескольких бригад есть успехи на обоих флангах. И на данный момент нет свидетельств того, что у России могут быть оперативные резервы, чтобы сдержать ВСУ.

В районе Бахмута 3-я отдельная десантно-штурмовая разгромила подразделения 57-й ОМСБр пятой армии Восточного военного округа РФ. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский также подтвердил зачистку плацдарма оккупантов на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс между Майорском и Курдюмовкой (этот район ближе к оккупированной Горловке).

Также удалось отбить позиции под Красногоровкой (Донецкая область), которые с 2014 года были в оккупации. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что это стало результатом хорошо спланированного контрвыпада. Причем противника вытеснили еще неделю назад, но новости не объявляли по тактическим соображениям.

Освобожденные позиции под Красногоровкой с 2014 года были под оккупантами (фото deepstatemap.live)

Тем не менее враг продолжает давить на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведутся тяжелые бои. Только за минувшую неделю здесь произошло около 250 боевых столкновений, но наши бойцы отбивают все атаки.

В разговоре с РБК-Украина спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркивает, что на Бахмутском направлении инициатива за ВСУ, которым удается контратаковать за счет лучшей подготовки подразделений и командиров, не имея преимущества в живой силе и технике.

"За минувшие сутки (25 июня, – ред.) мы уничтожили 153 оккупантов, еще шестерых взяли в плен. Уничтожили две САУ – "Акацию" и "Гвоздику" – 13 пушек, боевую машину десанта, четыре беспилотника, пункт управления БПЛА и противотанковый ракетный комплекс", – отметил он.

На Лиманско-Купянском направлении враг пытается наступать, но все атаки отбиты. Потери противника составили 99 убитыми, 152 ранеными, еще двух оккупантов взяли в плен. Также были уничтожены два БТР, БМП, самоходная установка "Мста-С", гаубица Д-20, миномет, грузовик с боеприпасами и шесть дронов-камикадзе.

Череватый отмечает, что Силы обороны разгромили ЧВК "Вагнера" в Бахмуте, и теперь нашим войскам противостоят подразделения российских ВДВ, пехоты, боевой армейский резерв "Барс", некоторые частные военные компании по типу "Факел", "Патриот" и "Ветераны", а также так называемые "роты Z" с завербованными заключенными.

"Численность – это, пожалуй, единственный серьезный показатель, которые не дает нам максимально развить наш успех. Но это не преимущество, поскольку мы в принципе нивелируем его. Хотя количество личного состава и техники у них еще достаточно велико, однако они не обучены, не мотивированы и не оснащены должным образом", – добавил Череватый.

Быстрее всего Силы обороны продвигаются на южном фронте. С начала наступательных действий здесь освобождено около 130 квадратных километров территории, за последнюю неделю – 17 кв. километров.

Освобожденные села на административной границе Донецкой и Запорожской областей (фото deepstatemap.live)

В общей сложности контроль восстановлен над 9 населенными пунктами на юге. Это села Лобковое и Пятихатки в районе оккупированной Васильевки (Запорожская область), Левадное и Новодаровка, а также Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное в районе Великой Новоселки (Донецкая область).

Вчера стало известно, что украинские силы освободили еще Ровнополь в Донецкой области. Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады даже записали соответствующее видео.

Освобождение Ровнополя говорит о том, что Силы обороны усиливают давление и наступательные действия в данном районе. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, бои шли несколько дней фактически с начала операции на Бердянском направлении.

При этом он подчеркивает, что враг продолжает сопротивляться, и рассчитывать на очень быструю деоккупацию других населенных пунктов пока не стоит. Многое будет зависеть от того, как наши войска будут развивать наступление дальше.

"Но пока тенденции к тому, чтобы враг очень быстро отступал, скажем так, нет. Нужно оттеснять их боями. Но не исключено, что она появится в будущем в случае дальнейших успешных действий по этим направлениям", – добавил он в беседе с изданием.

Определенные успехи есть и в направлении оккупированного Мелитополя. Начальник Объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий в комментарии РБК-Украина отметил, что за последние дни украинские войска здесь продвинулись на 1,5 километра.

Что касается Марьинки и Авдеевки, то противник пытается атаковать малыми группами по 10-15 человек, но каждый раз получает отпор и отступает назад. В целом только за 25 июня на Таврическом направлении было ликвидировано 146 оккупантов, еще 229 ранены, уничтожено 15 единиц военной техники и вооружений, добавил он.

На днях так называемые российские "военкоры" сообщили о высадке украинского десанта на левобережной части со стороны Антоновского моста. Телеграмм-канал "Осташко! Важное" опубликовал видео якобы в подтверждение форсирование Днепра. По словам автора канала, в данном районе идут тяжелые бои.

По некоторым данные, украинские военные якобы в течение нескольких суток удерживают небольшой плацдарм. А россияне с потерями отошли из-за угрозы окружения.

Пропагандистские каналы разгоняют данные о якобы высадке на левый берег группы до 50 человек, которая наращивает силы и расширяет зону контроля. Также в сети опубликовано видео боев. Достоверность подтвердили OSINT-проекты Noelreports и GeoConfirmed. На кадры попал БТР, который, вероятно, обеспечивал прикрытие во время отхода российских подразделений.

Footage from how Russian units were evacuated from the area near the Antonivskyi bridge on the left bank. A Russian BTR-80/82(?) clearly provides cover and shoots towards the area mentioned earlier, reportedly under Ukrainian control.



46.660754893794206, 32.72090625716509 https://t.co/nZiIn7rL3i pic.twitter.com/joitcctceK