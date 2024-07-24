ВСУ истощают наступательные возможности России: актуальная ситуация на фронте

На фронте за минувшие сутки произошло 152 боевых столкновения. Украинские воины продолжают сдерживать атаки России и истощают наступательные возможности противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера российские оккупанты совершили 4443 обстрела Украины и нанесли 41 авиационный удар. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три склада, два средства ПВО и два пункта управления захватчиков.

"Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу", - говорится в сводке Генштаба.

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление. Враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

Купянское направление. Количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около шести разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где при поддержке авиации провел четыре атаки.

Лиманское направление. Украинские войска отразили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

Северское направление. Силами обороны отражены девять атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

Краматорское направление. Украинские воины пресекли 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Василовки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.

Торецкое направление. Враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал неподалеку от населенных пунктов Северное и Железное - провел здесь почти 80% всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.

Покровское направление. ВСУ отразили 41 атаку в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Кураховское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Прасковьевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Времевское направление. Оккупанты совершили неудачный штурм украинских позиций возле Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

Ореховское направление. Произошли два боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Россияне три атаковали на левобережье реки Днепр, успеха не имели.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Поповка, Волфине, Яструбино, Степок и Кондратовка.