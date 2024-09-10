Байден не исключает предоставления разрешения Украине бить американским оружием по РФ, - Блинкен
Президент США Джо Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории. США убедились, что у Украины есть все необходимое для отпора российской агрессии.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.
По словам Блинкена, с начала полномасштабного вторжения России, Штаты убедились, что Украина имеет "все необходимое и в нужное время для эффективного отпора российской агрессии".
В то же время он напомнил, что Вашингтон вынужден учитывать другие факторы, такие как смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать. Все это должно быть учтено при принятии этих решений.
"Но я могу сказать вам, что мы адаптировались и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы будем продолжать – так что не исключаю этого на данном этапе. Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, то хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", – сказал госсекретарь.
Что предшествовало
10 сентября стало известно, что Украину посетят государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Тогда же Блинкен заявил, что в пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.
По данным СМИ, Блинкен во время своего визита в Киев предположительно объявит о предоставлении разрешения ВСУ избивать по РФ дальнобойным оружием.
Разрешение ВСУ бить по территории РФ
Британия, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты с условием не применять их для ударов по России. Президент Зеленский призвал отменить эти ограничения для ударов по российским аэродромам, но союзники пока отказываются, что затрудняет уничтожение носителей управляемых авиабомб, которые атакуют гражданские объекты.
Джон Кирби сообщил, что США продолжают частные переговоры с Украиной по этому вопросу.
Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что Россия переместила свою тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.
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