ua en ru
Сб, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области, - ГУР

Курская область, Суббота 14 декабря 2024 09:43
UA EN RU
РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области, - ГУР Фото: в ближайшее время войска КНДР РФ кинет на штурмы в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вероятно, в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Подготовка к этому уже ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

По данным разведчиков, командование подразделений северокорейской армии в РФ получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области.

"Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия", - отметили в ГУР.

Кроме того, как добавляют в разведке, 13 декабря подразделения КНДР привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний, а часть личного состава войск скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Курская область ГУР Война в Украине
NEWS
В Украине отказались от аварийных отключений света: чего ждать потребителям в выходные
В Украине отказались от аварийных отключений света: чего ждать потребителям в выходные
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных