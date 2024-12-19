В ВСУ отреагировали на слухи о якобы мобилизации забронированных

В сети пожаловались на задержание работниками ТЦК забронированных украинцев. В ВСУ отреагировали на слухи о якобы мобилизации лиц с "броней".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
На днях народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в соцсетях сообщил, что якобы некоторые военнообязанные, у которых есть бронирование и подтверждение в бумажном виде, были задержаны и доставлены в ТЦК. Впоследствии некоторые из них были отвезены в воинскую часть, а уже после выяснения обстоятельств снова возвращены в ТЦК.
По его словам, такие случаи зафиксировали в Закарпатской, Харьковской областях и Одессе.
На фоне этих заявлений Сухопутные войска обратились к забронированным и руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих бронирование военнообязанных. Военные напомнили, что бронирование осуществляется согласно постановлению.
Так, после формирования и подписания списка на портале "Дія" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.
Бронирования, которые были оформлены не в "Дії", не появляются в реестре автоматически. Поэтому нужно подать в ТЦК сообщение о бронировании. Без этого сообщения у ТЦК нет оснований вносить "бронь" в реестры.
В случае отсутствия информации о бронировании работника в реестре органам и организациям необходимо обратиться в ТЦК, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете.
Напомним, осенью 2024 года в Украине изменили процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.
Так, для всех предприятий будет действовать переходный период до 28 февраля 2025 года по бронированию работников. Компании должны переоформить бронирование по новым правилам.
Отныне бронирование будет осуществляться только через "Дію". Одним из критериев является средний уровень зарплаты, который должен быть не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть минимум 20 тысяч гривен.
Подробнее о новых правилах бронирования от мобилизации - в материале РБК-Украина.
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