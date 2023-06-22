Маляр о ситуации на фронте: ВСУ продолжают наступать, а враг несет значительные потери

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины, а враг несет значительные потери. Также военные сдерживают вражеское наступление в Донецкой области, там постоянно продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр .

Ситуация на юге Украины

По словам Маляр, за текущие сутки ситуация существенно не изменилась. Там продолжается наступление наших Сил обороны, они постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.

Ситуация на востоке Украины

Заместитель министра обороны сообщила, что украинские военные продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

"Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", - написала Маляр.

Самыми тяжелыми она называет Лиманское направление, бои продолжаются в районах Дибровы, Серебрянского лесничества и Григорьевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Маляр добавила, что оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Наступление ВСУ

Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах.

Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.