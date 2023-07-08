Ситуация на фронте сегодня 8 июля

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска также атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами Shahed. 12 из 18 этих БПЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Поповка Черниговской области; Краснополье Сумской области и Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодяжное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестовой Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Вместе с тем противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населённых пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время, зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Великой Новоселки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Запорожской области; Львове, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.