ВСУ отбросили оккупантов возле Волчанска и зачистили территорию, - ISW
Украинские военные зачистили от россиян участок леса к востоку от Волчанска на Харьковщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Украинская бригада, воюющая на севере Харьковщины, заявила, что военные освободили около 10 квадратных километров леса к северо-востоку от Волчанских Хуторов.
В бригаде рассказали, что с 10 июня ВСУ уничтожили или вытеснили с этой территории три группы российских военных, проникавших на этот участок.
В ISW отмечают, что россиянам удалось проникнуть в другие части этого района. Кадры с геолокации указывают на возможное продвижение врага в северо-восточной части Волчанска. Также россияне могли продвинуться севернее Волчанских Хуторов и севернее Зыбиного.
В этом направлении ситуация остается переменной: украинские военные контратакуют и зачищают отдельные участки, а россияне и дальше пытаются проникнуть на территорию.
Отдельно ISW сообщает, что 5 октября российские войска продолжали наступать в направлении Большого Бурлука. Подтвержденное продвижение аналитики не зафиксировали.
Напомним, Третий армейский корпус освободил Новое, Редкодуб и Екатериновку на Лиманском направлении.
Также бойцы возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой, а в плен попали более 250 россиян.
Также, как сообщало РБК-Украина, ПВО Третьего армейского корпуса массово сбивала российские разведывательные дроны во время операции "Вивальди" в Донецкой области.
В то же время оккупанты отчитывались командованию об удержании позиций, которые уже заняли украинские штурмовики.