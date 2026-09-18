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Россиян "ослепила" ПВО: в 3-м корпусе открыли новые детали наступления на Донетчине

16:55 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россиян "ослепила" ПВО: в 3-м корпусе открыли новые детали наступления на Донетчине Фото: контрнаступление ВСУ в Донецкой области развивается (Getty Images)
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Эшелоны противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса осуществили массовое сбивание российских разведывательных беспилотников во время операции "Вивальди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Третьего армейского корпуса.

Как ПВО ослепила окупантов

Системное уничтожение вражеских разводов и создание единого радиолокационного поля позволили полностью перехватить инициативу в небе.

Лишенные "глаз" и информации о ситуации на поле боя оккупанты отчитывались своему командованию об удержании позиций, которые на самом деле уже занимали украинские штурмовики.

Маневры и наступление

Уничтожение разведдронов позволило украинским военным задействовать тактику механизированных наступлений под прикрытием экипажей БПЛА-перехватчиков.

Пока оккупанты действовали наугад, штурмовые группы и бронетехника Третьего армейского корпуса скрыто маневрировали, быстро вклинивались в оборону противника и развивали наступление.

Успех оперативного замысла обеспечила совместная работа подразделений:

  • 1030-го ЗЕП "Аквилла";
  • ПВО 66-й ОМБр, 3-й ОШБр, 125-й ОВМБр и 60-й ОМБр;
  • пилотов 3-го пограничного отряда.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

Напомним, что военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже имеет первые результаты.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

По данным аналитиков ISW, Силы обороны улучшили свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях.

Более того, украинские военные успешно отбросили россиян под Купянском и сорвали ряд новых наступательных операций захватчиков.

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