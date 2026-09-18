Россиян "ослепила" ПВО: в 3-м корпусе открыли новые детали наступления на Донетчине
Эшелоны противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса осуществили массовое сбивание российских разведывательных беспилотников во время операции "Вивальди".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Третьего армейского корпуса.
Как ПВО ослепила окупантов
Системное уничтожение вражеских разводов и создание единого радиолокационного поля позволили полностью перехватить инициативу в небе.
Лишенные "глаз" и информации о ситуации на поле боя оккупанты отчитывались своему командованию об удержании позиций, которые на самом деле уже занимали украинские штурмовики.
Маневры и наступление
Уничтожение разведдронов позволило украинским военным задействовать тактику механизированных наступлений под прикрытием экипажей БПЛА-перехватчиков.
Пока оккупанты действовали наугад, штурмовые группы и бронетехника Третьего армейского корпуса скрыто маневрировали, быстро вклинивались в оборону противника и развивали наступление.
Успех оперативного замысла обеспечила совместная работа подразделений:
- 1030-го ЗЕП "Аквилла";
- ПВО 66-й ОМБр, 3-й ОШБр, 125-й ОВМБр и 60-й ОМБр;
- пилотов 3-го пограничного отряда.
Контрнаступление ВСУ в Донецкой области
Напомним, что военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже имеет первые результаты.
В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.
Кроме того, Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.
По данным аналитиков ISW, Силы обороны улучшили свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях.
Более того, украинские военные успешно отбросили россиян под Купянском и сорвали ряд новых наступательных операций захватчиков.