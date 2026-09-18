Россиян "ослепила" ПВО: в 3-м корпусе открыли новые детали наступления на Донетчине

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Эшелоны противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса осуществили массовое сбивание российских разведывательных беспилотников во время операции "Вивальди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Третьего армейского корпуса.

Как ПВО ослепила окупантов Системное уничтожение вражеских разводов и создание единого радиолокационного поля позволили полностью перехватить инициативу в небе. Лишенные "глаз" и информации о ситуации на поле боя оккупанты отчитывались своему командованию об удержании позиций, которые на самом деле уже занимали украинские штурмовики. Маневры и наступление Уничтожение разведдронов позволило украинским военным задействовать тактику механизированных наступлений под прикрытием экипажей БПЛА-перехватчиков. Пока оккупанты действовали наугад, штурмовые группы и бронетехника Третьего армейского корпуса скрыто маневрировали, быстро вклинивались в оборону противника и развивали наступление. Успех оперативного замысла обеспечила совместная работа подразделений: 1030-го ЗЕП "Аквилла";

ПВО 66-й ОМБр, 3-й ОШБр, 125-й ОВМБр и 60-й ОМБр;

пилотов 3-го пограничного отряда.