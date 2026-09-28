Россияне сдавались целыми подразделениями: в ВСУ раскрыли новые успехи на фронте

Украинские военные во время контрнаступления на Лиманском направлении преуспевают, а также взяли много пленных - более 250.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус.

Третий армейский корпус уволил Новое, Редкодуб и Екатериновку. Также бойцы возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Потери противника - 2000 человек. Более 250 россиян захвачены в плен.

Так завершился третий сезон "Вивальди". В корпусе назвали его переломным для всей операции.

Корпус вернул еще 51 км украинской земли. С начала наступательных действий всего вернули 176 км.

Почему Новое было главной целью

Главной целью третьего сезона стало Новое - ключевой пункт противника на плацдарме.

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий рассказал, что контролирующий высоты вокруг этого населенного пункта имеет инициативу на плацдарме.

"Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголово - Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового", - заявил Белецкий.

Для прорыва обороны корпус применил собственное изобретение - советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые крепкие укрепления врага.

Россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами.

Напомним, в ISW подтвердили, что на большинстве направлений фронта у россиян нет подтвержденного продвижения.