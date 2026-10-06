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ЗСУ відкинули окупантів біля Вовчанська та зачистили територію, - ISW

08:50 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
ЗСУ відкинули окупантів біля Вовчанська та зачистили територію, - ISW Фото: ЗСУ вибили три групи окупантів з лісу (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські військові зачистили від росіян ділянку лісу на схід від Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українська бригада, яка воює на півночі Харківщини, заявила, що військові звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських Хуторів.

У бригаді розповіли, що з 10 червня ЗСУ знищили або витіснили з цієї території три групи російських військових, які проникали на цю ділянку.

В ISW зазначають, що росіянам вдалося проникнути в інші частини цього району. Кадри з геолокації вказують на можливе просування ворога в північно-східній частині Вовчанська. Також росіяни могли просунутися на північ від Вовчанських Хуторів і на північ від Зибиного.

На цьому напрямку ситуація залишається змінною: українські військові контратакують і зачищають окремі ділянки, а росіяни й далі намагаються проникнути на територію.

ЗСУ відкинули окупантів біля Вовчанська та зачистили територію, - ISW
Фото: що відбувається на північ від Вовчанських Хуторів (understandingwar.org)

Окремо ISW повідомляє, що 5 жовтня російські війська продовжували наступати в напрямку Великого Бурлука. Підтвердженого просування аналітики не зафіксували.

Нагадаємо, Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку на Лиманському напрямку.

Також бійці відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою, а в полон потрапили понад 250 росіян.

Також, як повідомляло РБК-Україна, ППО Третього армійського корпусу масово збивала російські розвідувальні дрони під час операції "Вівальді" на Донеччині.

Водночас окупанти звітували командуванню про утримання позицій, які вже зайняли українські штурмовики.

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