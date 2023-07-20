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У ВСУ успех на нескольких направлениях. В Генштабе назвали "горячие точки" фронта

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Украина, Четверг 20 июля 2023 08:52
У ВСУ успех на нескольких направлениях. В Генштабе назвали "горячие точки" фронта Фото: в Генштабе назвали "горячие точки" фронта 20 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, несмотря на сопротивление оккупантов. В частности, ВСУ имели успех на направлениях Мала Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафона.

Так, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"На направлениях Малая Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - рассказал он.

У ВСУ успех на нескольких направлениях. В Генштабе назвали &quot;горячие точки&quot; фронтаВСУ имеют успех на направлениях Малая Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Работино (deepstatemap.live)

Кроме того, по данным спикера, в районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои.

"Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, терпят значительные потери", - добавил Ковалев.

У ВСУ успех на нескольких направлениях. В Генштабе назвали &quot;горячие точки&quot; фронта

В районе села Курдюмовка Донецкой области продолжаются бои (deepstatemap.live)

Также враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее н. п. Приютное.

"Продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы. Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений", - отметил Ковалев.

У ВСУ успех на нескольких направлениях. В Генштабе назвали &quot;горячие точки&quot; фронта

Оккупанты пытаются восстановить утраченное положение севернее села Приютное Запорожской области (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте на утро

Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ поразили 11 артиллерийских средств российских войск. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ заставили российские силы отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.

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