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Украинские военные "прогрызают" российскую оборону на Мелитопольском направлении, - НГУ

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Четверг 20 июля 2023 12:44
Украинские военные "прогрызают" российскую оборону на Мелитопольском направлении, - НГУ Фото: украинские военные "прогрызают" российскую оборону на Мелитопольском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники "прогрызают" оборону российских оккупантов на Мелитопольском направлении и не дают врагу вернуться на утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николая Уршаловича.

Он отметил, что на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии совместно с подразделениями ВСУ продолжают наступление.

По его словам, наши штурмовые группы продолжают постепенное движение на юг и юго-восток в тяжелейших условиях заминированной местности и огневого воздействия врага. Речь идет о 251 обстреле из РСЗО, танков и артиллерии и 4 авиаударах в сутки.

"Наши солдаты и офицеры буквально "прогрызают" оборону врага. Штурмовые группы действуют в четком взаимодействии с другими подразделениями", - сказал он.

Отдельно Уршалович отметил инженерные подразделения, которые своими мужественными и профессиональными действиями обеспечивают успех во время наступательных действий.

"Ежедневно у нас есть продвижение на несколько сотен метров. На достигнутых рубежах наши подразделения закрепляются и не дают возможности противнику вернуть утраченные позиции с помощью контратак", - добавил он.

Ситуация на передовой

Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Мала Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино.

Вчера сообщалось, что наши бойцы продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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