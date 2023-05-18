ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом
Украинские воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута. Создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.
Отмечается, что ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина - 700 метров.
Согласно предварительным данным, у врага:
- не менее 50 погибших из личного состава;
- до 100 раненых.
Также во время штурма были уничтожены резервы врага на данном направлении, в том числе несколько складов БК.
"Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов. Следите за новостями на канале. О деталях - скоро", - пишет пресс-служба.
Фото: ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 17.05 14:03 (deepstatemap.live)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, наши воины продолжают атаковать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.
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