Ситуация на фронте сегодня 18 февраля

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. В то же время, украинским военным удалось сегодня уничтожить вражеский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские атаки

В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Староселье Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Зноб-Трубчевская Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника у Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага в районах Ласточкиного и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районе Роботино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток предпринято 14 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 пунктам управления и 1 составу боеприпасов противника.