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ВСУ отразили российские атаки в направлении Авдеевки и Марьинки: карты боев ISW

Фото: ВСУ отразили атаки россиян в направлении Авдеевки и Марьинки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки, ВСУ отразили все атаки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях


Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западном Бахмуте в направлении Хромового. Российский блогер утверждал, что войска атаковали украинские позиции к востоку от Новомаркового (12 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовке (14 км к юго-западу от Бахмута).

ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), и Нью-Йорке (30 км юго-западнее Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают разрушенный украинский мост через канал Северский Донец к западу от Бахмута вблизи Временного Яра. Украинские силы сохранили как минимум одну критическую наземную линию связи (GLOC) с Бахмутом.

"Южная ось"

5 мая российские войска продолжали артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на юге Украины.

Ранее мы писали, русские войска сегодня ночью, 6 мая, нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района. Днепропетровская область.

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