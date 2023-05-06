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ЗСУ відбили російські атаки у напрямку Авдіївки та Мар'їнки: карти боїв ISW

Фото: ЗСУ відбили атаки росіян у напрямку Авдіївки та Мар'їнки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки, ЗСУ відбили всі атаки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях


Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 травня, показують, що російські війська просунулися в північно-західному Бахмуті в напрямку Хромового. Російський блогер стверджував, що війська атакували українські позиції на схід від Новомаркового (12 км на північний захід від Бахмута), на захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

ЗСУ відбили російські наземні атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Маркового (14 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), і Нью-Йорку (30 км на південний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують зруйнований український міст через канал Сіверський Донець на захід від Бахмута поблизу Часового Яру. Українські сили зберегли щонайменше одну критичну наземну лінію зв’язку (GLOC) із Бахмутом.

"Південна вісь"

5 травня російські війська продовжували артилерійський обстріл уздовж лінії зіткнення на півдні України.

Раніше ми писали, російські війська сьогодні вночі, 6 травня, завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району. Дніпропетровської області.

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