ВСУ отбили более 60 штурмов россиян возле Покровска: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте

"Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Авиационные удары враг сконцентрировал, в частности, на Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Под атаками оказались Казацкое, Новополье, Новозлатополь, Ольговское, Гуляйполе, Приютное, Приморское, Белогорье, Чумацкое и Львов.

Силы обороны Украины не оставили действий агрессора без ответа - авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники врага, четыре артиллерийские системы и два командных пункта.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Самым горячим направлением остается Покровское - украинские воины остановили 66 штурмов россиян в районах десятков населенных пунктов. На Новопавловском направлении зафиксировано 34 вражеские атаки. В районе Торецка, Дилиевки, Русиного Яра и других населенных пунктов отражено 23 атаки.

Кроме того, активные боевые действия продолжались на Лиманском направлении - 22 атаки, на Купянском - 9, на Краматорском - 7, Северском - 4, Гуляйпольском и Приднепровском - по одной. На Ореховском направлении противник атаковал четыре раза.

В Харьковской области враг пытался атаковать в районе Волчанска. На Курском направлении - 27 боевых столкновений, 18 авиаударов с 34 управляемыми бомбами и 225 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация контролируемая, формирование вражеских ударных группировок не зафиксировано.