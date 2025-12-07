ua en ru
ВСУ отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Воскресенье 07 декабря 2025 18:19
ВСУ отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 7 декабря, на фронте с начала суток произошло 78 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности:

  • Клюсы, Заречье, Богданово Черниговской области;
  • Коренек, Бобиловка, Яструбщина, Шалигино, Бунякино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставок. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник предпринял безрезультатную попытку прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Новопавловка, Софиевка. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Нового Шахового, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое. Наши воины отбили девять вражеских штурмов.

На Гуляйпольском направлении состоялось 13 боевых столкновений в направлении населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг совершил две безуспешные атаки в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Потери армии РФ и бои за Покровск

Напомним, чтоза последние сутки с 6 на 7 декабря россияне потеряли на фронте еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 98 единиц автотехники и 540 дронов.

Стоит добавить, что в сводках Генштаба за последние месяцы наибольшее количество боев фиксируется на Покровском направлении.

Сегодня группировка войск "Восток" заявила, что украинские войска проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.

