Уничтожено свыше 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям врага на утро 7 декабря

Украинские военные продолжают системно документировать потери российских войск, фиксируя изменения в личном составе и военной технике, включая танки, артиллерию и беспилотники по состоянию на 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Facebook.

Потери личного состава и бронетехники

С 24 февраля 2022 года по 7 декабря 2025 года ориентировочные потери российского войска составили около 1 180 870 человек (+1 080 за последние сутки).

Танковый парк уменьшился до 11 401 единицы (+3 за последние сутки), а боевых бронированных машин — до 23 688 (без изменений за последние сутки).

Артиллерийских систем уничтожено 34 907 (+33 за последние сутки), реактивных систем залпового огня — 1 562 (+2 за последние сутки). Средства ПВО составляют 1 253 единицы, без изменений.

Воздушные силы и беспилотники

Авиапарк РФ сократился до 431 самолета и 347 вертолетов — изменений нет. Количество оперативно-тактических БПЛА выросло до 87 927 (+540 за последние сутки). Крылатые ракеты противника достигли 4 054 (+30 за последние сутки).

Военно-морской флот и спецтехника

Военно-морской флот насчитывает 28 кораблей и катеров, а также одну подлодку — без изменений. Автомобильная техника и автоцистерны увеличились до 69 135 единиц (+98 за последние сутки), специальная техника — 4 015 единиц.