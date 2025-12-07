ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уничтожено свыше 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям врага на утро 7 декабря

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 07:30
UA EN RU
Уничтожено свыше 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям врага на утро 7 декабря Фото: ВСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Никончук Анастасия

Украинские военные продолжают системно документировать потери российских войск, фиксируя изменения в личном составе и военной технике, включая танки, артиллерию и беспилотники по состоянию на 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Facebook.

Потери личного состава и бронетехники

С 24 февраля 2022 года по 7 декабря 2025 года ориентировочные потери российского войска составили около 1 180 870 человек (+1 080 за последние сутки).

Танковый парк уменьшился до 11 401 единицы (+3 за последние сутки), а боевых бронированных машин — до 23 688 (без изменений за последние сутки).

Артиллерийских систем уничтожено 34 907 (+33 за последние сутки), реактивных систем залпового огня — 1 562 (+2 за последние сутки). Средства ПВО составляют 1 253 единицы, без изменений.

Воздушные силы и беспилотники

Авиапарк РФ сократился до 431 самолета и 347 вертолетов — изменений нет. Количество оперативно-тактических БПЛА выросло до 87 927 (+540 за последние сутки). Крылатые ракеты противника достигли 4 054 (+30 за последние сутки).

Военно-морской флот и спецтехника

Военно-морской флот насчитывает 28 кораблей и катеров, а также одну подлодку — без изменений. Автомобильная техника и автоцистерны увеличились до 69 135 единиц (+98 за последние сутки), специальная техника — 4 015 единиц.

Уничтожено свыше 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям врага на утро 7 декабря

Напоминаем, что в ближайшие дни венгерская делегация отправится в Москву для обсуждения экономического сотрудничества и стратегических поставок, готовясь к послевоенному формату работы с Россией.

Отметим, что Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил меры деэскалации и прекращения огня, и подчеркнул готовность Франции к сотрудничеству со всеми сторонами для стабилизации ситуации, включая результаты недавних международных переговоров в Китае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне