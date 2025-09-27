ua en ru
Изменила ли осень тактику россиян на фронте: что говорят в ВСУ

Киев, Суббота 27 сентября 2025 18:39
Изменила ли осень тактику россиян на фронте: что говорят в ВСУ Фото: россияне начали проводить перегруппировку на юге (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Российские оккупационные войска начинают готовиться к боям с учетом похолодания и ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина на телемарафоне.

По его словам, пока рано говорить о том, как смена погоды влияет на тактику противника. По крайней мере в южных регионах Украины, где теплее, чем на остальной части.

Но в то же время оккупанты уже начинают проводить перегруппировку сил и средств.

"На передовые позиции перебрасывается личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому, - это факт. Особенно перегруппировка сейчас проходит в Приднепровском или Херсонском направлении", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что там враг пытается провести ротацию на нескольких островах на наблюдательных постах.

"Для прикрытия действий применяют имитационные дымы. Поэтому враг также готовится к проведению боевых действий, когда будут несколько изменены (погодные, - ред.) условия. Когда опадет вся листва. Конечно, эта пора на фронте, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям", - добавил спикер Сил обороны Юга.

Напомним, ранее представитель 11 корпуса Дмитрий Запорожец рассказал, что на Северском направлении россияне пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы проводить дальнейшие штурмы.

Отметим, по данным Института изучения войны (ISW), российская армия сейчас перебрасывает свою морскую пехоту из Сумской и Херсонской областей для боев на востоке Украины.

Основной акцент сделан на южное Донецкое и Гуляйпольское направления. Кроме того, оккупанты формируют оперативные резервы.

