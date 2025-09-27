Изменила ли осень тактику россиян на фронте: что говорят в ВСУ

Российские оккупационные войска начинают готовиться к боям с учетом похолодания и ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина на телемарафоне .

По его словам, пока рано говорить о том, как смена погоды влияет на тактику противника. По крайней мере в южных регионах Украины, где теплее, чем на остальной части.

Но в то же время оккупанты уже начинают проводить перегруппировку сил и средств.

"На передовые позиции перебрасывается личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому, - это факт. Особенно перегруппировка сейчас проходит в Приднепровском или Херсонском направлении", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что там враг пытается провести ротацию на нескольких островах на наблюдательных постах.

"Для прикрытия действий применяют имитационные дымы. Поэтому враг также готовится к проведению боевых действий, когда будут несколько изменены (погодные, - ред.) условия. Когда опадет вся листва. Конечно, эта пора на фронте, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям", - добавил спикер Сил обороны Юга.