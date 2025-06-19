РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб

За последние сутки, с 18 на 19 июня, армия РФ потеряла в боях против Украины еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 63 артсистемы и 108 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 18 июня, на фронте на протяжении суток произошло 136 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.

В частности, противник 40 раз атаковал на этом направлении в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

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