ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб

Четверг 19 июня 2025 07:40
UA EN RU
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 18 на 19 июня, армия РФ потеряла в боях против Украины еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 63 артсистемы и 108 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 008 240 (+1080) чел;
  • танков - 10 951 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 853 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 29 328 (+63) ед;
  • РСЗО - 1420 ед;
  • средства ПВО - 1187 ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 229 (+64) ед;
  • крылатых ракет - 3369 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 420 (+108) ед;
  • специальной техники - 3918 (+2) ед.

РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 18 июня, на фронте на протяжении суток произошло 136 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.

В частности, противник 40 раз атаковал на этом направлении в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде