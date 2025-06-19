РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
За последние сутки, с 18 на 19 июня, армия РФ потеряла в боях против Украины еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 63 артсистемы и 108 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 008 240 (+1080) чел;
- танков - 10 951 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 853 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 29 328 (+63) ед;
- РСЗО - 1420 ед;
- средства ПВО - 1187 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 229 (+64) ед;
- крылатых ракет - 3369 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 420 (+108) ед;
- специальной техники - 3918 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер 18 июня, на фронте на протяжении суток произошло 136 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.
В частности, противник 40 раз атаковал на этом направлении в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.