ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Ореховом: враг понес большие потери

Украина, Вторник 21 октября 2025 19:09
UA EN RU
ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Ореховом: враг понес большие потери Иллюстративное фото: ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Ореховом (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины отбили очередной масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении. Оккупантам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Как сообщили в 65-й отдельной механизированной бригаде "Великий Луг", 20 октября около 14:00 российские войска совершили очередную попытку прорвать украинскую оборону на Ореховском направлении.

Наступление происходило в двух основных направлениях - на села Малая Токмачка и Новоандреевка. В штурме участвовали подразделения 71-го и 503-го мотострелковых полков российской армии - всего до двух рот с бронетехникой.

Аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов. Украинские воины встретили врага плотным огнем дронов, артиллерии и пехоты, в результате чего значительная часть российской техники была уничтожена.

А вот на Новоандреевском направлении уничтожено 6 бронемашин и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены. Общие потери техники оккупантов на стыке 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц, в основном благодаря эффективной работе пилотов ударных дронов.

Несмотря на массированное наступление, ни одна позиция ВСУ не потеряна, а потерь среди украинских защитников нет. В бригаде сообщили, что боевая работа по ликвидации остатков вражеских сил на направлении продолжается.

Напомним, на Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам - сожжены танки и бронированная техника с автомобилями, а пехота врага понесла значительные потери.

Стоит заметить, что в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику оккупантов на фронте" говорится о том, что войска РФ постоянно продвигаются на фронте из-за изменения тактики, которая проявляется, в частности, в просачивании и инфильтрации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию