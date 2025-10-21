ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Ореховом: враг понес большие потери
Силы обороны Украины отбили очередной масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении. Оккупантам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.
Как сообщили в 65-й отдельной механизированной бригаде "Великий Луг", 20 октября около 14:00 российские войска совершили очередную попытку прорвать украинскую оборону на Ореховском направлении.
Наступление происходило в двух основных направлениях - на села Малая Токмачка и Новоандреевка. В штурме участвовали подразделения 71-го и 503-го мотострелковых полков российской армии - всего до двух рот с бронетехникой.
Аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов. Украинские воины встретили врага плотным огнем дронов, артиллерии и пехоты, в результате чего значительная часть российской техники была уничтожена.
А вот на Новоандреевском направлении уничтожено 6 бронемашин и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены. Общие потери техники оккупантов на стыке 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц, в основном благодаря эффективной работе пилотов ударных дронов.
Несмотря на массированное наступление, ни одна позиция ВСУ не потеряна, а потерь среди украинских защитников нет. В бригаде сообщили, что боевая работа по ликвидации остатков вражеских сил на направлении продолжается.
Напомним, на Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам - сожжены танки и бронированная техника с автомобилями, а пехота врага понесла значительные потери.
