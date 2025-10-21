ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Оріховом: ворог зазнав великих втрат

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 19:09
UA EN RU
ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Оріховом: ворог зазнав великих втрат Ілюстративне фото: ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Оріховом (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України відбили черговий масштабний штурм російських військ на Оріхівському напрямку. Окупантам було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як повідомили у 65-й окремій механізованій бригаді "Великий Луг", 20 жовтня близько 14:00 російські війська здійснили чергову спробу прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку.

Наступ відбувався у двох основних напрямках - на села Мала Токмачка та Новоандріївка. У штурмі брали участь підрозділи 71-го та 503-го мотострілецьких полків російської армії - загалом до двох рот з бронетехнікою.

Аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин, 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Українські воїни зустріли ворога щільним вогнем дронів, артилерії та піхоти, внаслідок чого значну частину російської техніки було знищено.

А ось на Новоандріївському напрямку знищено 6 бронемашин і 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено. Загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць, переважно завдяки ефективній роботі пілотів ударних дронів.

Попри масований наступ, жодна позиція ЗСУ не втрачена, а втрат серед українських захисників немає. У бригаді повідомили, що бойова робота з ліквідації залишків ворожих сил на напрямку триває.

Нагадаємо, на Добропільському напрямку нацгвардійці завдали нищівних втрат окупантам - спалені танки та броньована техніка з автомобілями, а піхота ворога зазнала значних втрат.

Варто зауважити що у матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ Росії: чим відповідають ЗСУ на нову тактику окупантів на фронті" йдеться про те, що війська РФ постійно просуваються на фронті через зміну тактики, яка проявляється, зокрема, у просочуванні та інфільтрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна в Україні
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію