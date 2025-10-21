ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Оріховом: ворог зазнав великих втрат

Сили оборони України відбили черговий масштабний штурм російських військ на Оріхівському напрямку. Окупантам було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як повідомили у 65-й окремій механізованій бригаді "Великий Луг", 20 жовтня близько 14:00 російські війська здійснили чергову спробу прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку.

Наступ відбувався у двох основних напрямках - на села Мала Токмачка та Новоандріївка. У штурмі брали участь підрозділи 71-го та 503-го мотострілецьких полків російської армії - загалом до двох рот з бронетехнікою.

Аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин, 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Українські воїни зустріли ворога щільним вогнем дронів, артилерії та піхоти, внаслідок чого значну частину російської техніки було знищено.

А ось на Новоандріївському напрямку знищено 6 бронемашин і 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено. Загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць, переважно завдяки ефективній роботі пілотів ударних дронів.

Попри масований наступ, жодна позиція ЗСУ не втрачена, а втрат серед українських захисників немає. У бригаді повідомили, що бойова робота з ліквідації залишків ворожих сил на напрямку триває.