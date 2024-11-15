Бойцы ССО спасли 16 украинских военных из окружения в Курской области

Операторы 73 морского центра во время спецоперации в Курской области спасли из окружения 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных сделок.

Как сообщается, в 02:00 ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений.

В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение собратьев.

"Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружеских сил и отправились назад", - рассказал Брюс, оператор 73 центра ССО.

Эвакуационная группа вырывалась под огнем вражеского танка и шквального пулеметного огня, а также FPV-дрона.

На опубликованном видео спасенные военнослужащие Сил обороны благодарят операторов ССО.