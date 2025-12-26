ВСУ отбили за сутки более 100 вражеских атак: Генштаб назвал самые горячие направления

По состоянию на 16:00 пятницы, 26 декабря, на фронте произошло 112 боевых столкновений. Самыми горячими стали Лиманское, Покровское и Константиновское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Telegram .

РФ обстреливает со своей территории приграничье, в частности страдают населенные пункты Кучеровка, Рыжевка, Искрисковщина, Бессаловка, Малушино, Волфино, Белокопытово, Уланово Сумской области; Блешня, Клюсы, Горск Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили три атаки россиян. Враг нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 61 обстрел, в том числе один из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции ВСУ вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. До сих пор продолжаются два боя.

На Купянском направлении защитники отбили пять вражеских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 27 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Среднее, Редкодуб, Колодязи, Шандриголово, Заречное и в сторону населенного пункта Ставки. До сих пор продолжаются бои в восьми локациях.

На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий россиян в течение суток не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток россияне совершили 20 атак в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз атаковали вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Вороное и Рыбное, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Просяная.

На Гуляйпольском направлении защитники остановили семь атак РФ в районе Варваровки и Гуляйполя, сейчас продолжаются еще семь боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Воздвижовка, Прилуки и Зализничное.

На Ореховском направлении Силы обороны отражают три атаки оккупантов в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении в течение суток вражеских атак не зафиксировано.