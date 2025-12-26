ua en ru
ЗСУ відбили за добу понад 100 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 17:47
ЗСУ відбили за добу понад 100 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки Фото: Генштаб доповів про ситуацію на фронті 26 грудня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 п'ятниці, 26 грудня, на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найгарячішими стали Лиманський, Покровський та Костянтинівський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

РФ обстрілює зі своєї території прикордоння, зокрема страждають населені пункти Кучерівка, Рижівка, Іскрисківщина, Безсалівка, Малушине, Волфине, Білокопитове, Уланове Сумської області; Блешня, Клюси, Гірськ Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках оборонці відбили три атаки росіян. Ворог завдав два авіаудари, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 61 обстріл, зокрема один з РСЗО.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції ЗСУ поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. Досі тривають два бої.

На Куп’янському напрямку оборонці відбили п’ять ворожих атак у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 27 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Середнє, Рідкодуб, Колодязі, Шандриголове, Зарічне та у бік населеного пункту Ставки. Дотепер тривають бої у восьми локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій росіян протягом доби не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог 18 разів атакував у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Шість бойових зіткнень тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби росіяни здійснили 20 атак у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. П’ять боїв тривають досі.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів атакували поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Вороне та Рибне, три боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала удару по населеному пункту Просяна.

На Гуляйпільському напрямку оборонці зупинили сім атак РФ в районі Варварівки та Гуляйполя, наразі тривають ще сім боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Прилуки та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбивають три атаки окупантів в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку протягом доби ворожих атак не зафіксовано.

Втрати РФ у війні

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни РФ втратила близько 1 202 070 військових, при цьому лише за останню добу додалося ще 840.

Крім того, Сили оборони знищили три танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 537 безпілотників і 180 одиниць автомобільної техніки ворога.

