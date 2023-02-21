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ВСУ отбили атаку россиян под Марьинкой: уничтожены вражеские БМП и десантники

Иллюстративное фото: ВСУ отбили атаку россиян под Марьинкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не дали россиянам продвинуться под Марьинкой Донецкой области. Ночная атака завершилась для врага потерями техники и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Военные рассказали, что на днях россияне попытались штурмовать позиции "маруновых беретов" из Николаева. Колонна техники, которая состояла из одного танка и трех БМП, посреди ночи начала двигаться в сторону позиций украинских военных, но наступление врага быстро застопорилось.

"Одна БМП-2 противника наехала на мину и не могла продолжать движение дальше. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса Javelin", - рассказали в ДШВ.

Украинские военные смогли взорвать боекомплект вражеской технике, в результате чего ей оторвало башню.

При этом БМП, которая наехала на мину, добили при помощи гранатомета. После этого оккупанты начали отступление.

Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказали, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Кременной Луганской облатси и Бахмута Донецкой области.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьМарьинкаБМПВойна России против Украины