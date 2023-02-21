ВСУ отбили атаку россиян под Марьинкой: уничтожены вражеские БМП и десантники

Военные рассказали, что на днях россияне попытались штурмовать позиции "маруновых беретов" из Николаева. Колонна техники, которая состояла из одного танка и трех БМП, посреди ночи начала двигаться в сторону позиций украинских военных, но наступление врага быстро застопорилось.

"Одна БМП-2 противника наехала на мину и не могла продолжать движение дальше. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса Javelin", - рассказали в ДШВ.

Украинские военные смогли взорвать боекомплект вражеской технике, в результате чего ей оторвало башню.

При этом БМП, которая наехала на мину, добили при помощи гранатомета. После этого оккупанты начали отступление.