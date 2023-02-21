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ЗСУ відбили атаку росіян під Мар'їнкою: знищені ворожі БМП та десантники

Ілюстративне фото: ЗСУ відбили атаку росіян під Мар'їнкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові не дали росіянам просунутися під Мар'їнкою в Донецькій області. Нічна атака завершилася для ворога втратами техніки та особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові розповіли, що днями росіяни спробували штурмувати позиції "марунових беретів" з Миколаєва. Колона техніки, що складалася з одного танка та трьох БМП, посеред ночі почала рухатися у бік позицій українських військових, але наступ ворога швидко застопорився.

"Одна БМП-2 противника наїхала на міну і не могла продовжувати рух далі. Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, її було знищено точним пострілом із протитанкового комплексу Javelin", - розповіли в ДШВ.

Українські військові змогли підірвати боєкомплект ворожої техніки, внаслідок чого їй відірвало башту.

При цьому БМП, яка наїхала на міну, добили за допомогою гранатомета. Після цього окупанти почали відступати.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповіли, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кремінної Луганської облатсі та Бахмута Донецької області.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьМар'їнкаБМПВійна Росії проти України