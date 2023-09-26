ВСУ освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении. Российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещиевки и на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что российские войска не вели наступательных действий ни на Купянском, ни на Лиманском направлениях. Спикер Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что 24 сентября произошло три боевых действия вблизи Берестового Донецкой области и Лоскутовки (29 км юго-восточнее Кременной).

Сообщается, что 25 сентября украинские войска нанесли удар по материально-техническому обеспечению России в глубоком тылу оккупированной Луганской области. Российские и украинские источники сообщили, что ВСУ нанесли удар по неопределенному промышленному объекту в Сорокино.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы запустили три крылатых ракеты Storm Shadow по Сорокиному.

Бои в Донецкой области

Илья Евлаш заявил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на Бахмутском направлении. Минобороны России утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск якобы отразили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).

Российский "военкор" утверждали, что украинские войска пытались прорвать оборонительные позиции оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки.

Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Орехово-Василовки после того, как россияне якобы захватили населенный пункт, хотя ISW до сих пор не видела визуального подтверждения того, что российские войска захватили Орехово-Василовку.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки. Российский "военкор" заявил, что войска РФ контратакуют вблизи Курдюмовки.

25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали у Марьинки и на южных подступах к Авдеевке, но не уточнил результат.

"Южная ось"

Российский "военкор" утверждал, что украинские пехотные группы якобы безуспешно атаковали восточнее Урожайного и провели разведывательную операцию возле Приютного.

Российские источники утверждали, что украинские силы достигли северной части Вербового, но силы РФ якобы отбросили их на исходные позиции. Минобороны РФ утверждало, что украинские силы атаковали вблизи Вербового, Новопокровки, Роботино и Новопрокоповки.

Спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного и Вербового.

Российский источник, связанный с силами ВДВ, 24 сентября заявил, что подразделения 108-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ РФ) действуют против превосходящих украинских сил на Запорожском направлении без ротации и подкрепления.

Российские источники утверждали, что 25 сентября украинские войска продолжали боевые действия на островах в Днепре. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ вели активные действия на островах в дельте Днепра и пытаются высадиться на левом (восточном) берегу реки.