Ситуация на фронте сегодня 26 сентября

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Ведется наступательная операция на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба.

Атаки россиян

За прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 24 иранскими ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Одесской области и других объектах гражданской инфраструктуры.

В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр и все 24 вражеских "Шахеды".

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили 5 атак противника в районе Клищеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. В то же время, на Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Потери россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.