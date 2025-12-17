Украина расширяет механизм компенсаций за ущерб от войны: кто теперь сможет подать заявку

Кабмин обновил правила подачи заявок в международный Реестр убытков. Заявки теперь могут подать не только физические лица, но и юридические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Глава украинского правительства напомнила, что международный Реестр убытков - это один из инструментов, который должен обеспечить для России ответственность за весь ущерб, который был нанесен украинцам.

"Обновили порядок подачи заявлений в международный Реестр убытков через портал "Дія". Теперь податься смогут не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины, в частности, по поводу повреждения и уничтожения жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов", - сказала Свириденко.

Она уточнила, что подача заявок станет возможной уже в ближайшее время.

По словам Свириденко, с апреля 2024 года уже почти 90 тысяч человек подали заявки в 14 категориях международного Реестра убытков через портал "Дія". Рассматривать заявки и принимать решения о компенсации будет Компенсационная комиссия. Ее вчера, 16 декабря, основали 35 государств.

Премьер добавила, что подать заявку физлица могут по ссылке.