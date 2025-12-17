Украина расширяет механизм компенсаций за ущерб от войны: кто теперь сможет подать заявку
Кабмин обновил правила подачи заявок в международный Реестр убытков. Заявки теперь могут подать не только физические лица, но и юридические.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Глава украинского правительства напомнила, что международный Реестр убытков - это один из инструментов, который должен обеспечить для России ответственность за весь ущерб, который был нанесен украинцам.
"Обновили порядок подачи заявлений в международный Реестр убытков через портал "Дія". Теперь податься смогут не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины, в частности, по поводу повреждения и уничтожения жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов", - сказала Свириденко.
Она уточнила, что подача заявок станет возможной уже в ближайшее время.
По словам Свириденко, с апреля 2024 года уже почти 90 тысяч человек подали заявки в 14 категориях международного Реестра убытков через портал "Дія". Рассматривать заявки и принимать решения о компенсации будет Компенсационная комиссия. Ее вчера, 16 декабря, основали 35 государств.
Премьер добавила, что подать заявку физлица могут по ссылке.
Реестр убытков
Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, был учрежден 17 мая 2023 года в рамках саммита Совета Европы в Рейкьявике.
Он стал первым шагом к созданию глобального механизма возмещения ущерба для Украины.
Вчера, 16 декабря, более 30 стран поддержали создание комиссии, которая будет рассматривать заявки украинцев на компенсации ущерба, который был нанесен Россией.
В будущем ожидается создание компенсационного фонда, откуда Украина сможет выплачивать компенсации. Фонд должен будет наполняться за счет замороженных активов РФ.