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Зеленский о тактике россиян на Донбассе: хотят оставить только руины и воронки

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Киев, Среда 14 декабря 2022 20:33
Зеленский о тактике россиян на Донбассе: хотят оставить только руины и воронки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают уничтожать город за городом на Донбассе, они хотят оставить там только руины и воронки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Детально обсудили на Ставке ситуацию на Донбассе и на других активных направлениях на передовой. Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что оккупанты уничтожают на Донбассе город за городом, как Мариуполь, Волноваху и Бахмут. И обороняться в таких условиях - не просто героизм.

"Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов. Хочу сейчас отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые очень мастерски и храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить. Молодцы! Хочу также отметить бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, воюющих на Кременском направлении, и очень результативно", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что украинские десантники разгромили позиции российских военных под Бахмутом (Донецкая область). В сети показали видео.

Также мы писали, что, по словам советника ОП Алексея Арестовича, количество использования артиллерии Российской Федерации под Бахмутом снижается. Скорее всего, оккупанты имеют проблемы со снарядами.

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