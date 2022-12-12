В ВСУ рассказали, как россияне пытаются прорвать оборону под Бахмутом

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они изменили тактику наступления в Донецкой области - создают штурмовые отряды и группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в интервью ТСН .

"Главная задача, которую россияне, к сожалению, серьезно выполняют - несколько обессиливают нашу оборону. Они надеются, что они дойдут до критической точки, когда будет истощена наша оборона и смогут найти там пробел и прорвать эту борону. Однако мы также усиливаем наблюдательные функции," мы совершенствуем систему огня по таким маневренным группам, и они уже это почувствовали в последние дни", - сказал Череватый.

По его словам, создание штурмовых групп россиянами это вынужденный шаг, потому что оккупанты несли колоссальные потери. Для этого оккупанты изучали тактику украинских военных во время обороны Киевской области.

"Они видели, что их ротное батальонно-тактическое построение не дает им совсем никакого успеха, только уничтожается техника и погибают люди. В том числе они изучали наш успех во время обороны Киевской области. Мы давно действуем малыми группами, применяем различные асимметричные атаки, чтобы постоянно держать врага в беспокойстве. Чтобы он постоянно ожидал удара. Поэтому они где-то переняли нашу практику, поделили батальоны", - добавил спикер.

Он отметил, что россияне создали отряды, по численности соразмерные с батальонами. То есть штурмовой отряд поделен на группы и подгруппы.

"Но главным является то, что им и дальше абсолютно не жалко личного состава. 80% всех этих штурмовых подразделений - это бывшие заключенные, их бросают в атаку группа за группой. Они уничтожаются, снова идет новая группа", - сказал Череватый.