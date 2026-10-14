ВСУ уготовили по составам РФ и базе ударных дронов на Донбассе

Украинские военные нанесли удары по военным объектам РФ в Донецкой области 13 октября и в ночь на 14 октября. Среди целей были место запуска БПЛА и складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным военных, в районе Донецка было поражено место, где российские оккупанты хранили ударные беспилотники, готовили их к применению и запускали.

"Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способности российского агрессора наносить поражения гражданской инфраструктуре на территории Украины", - пояснили в Генштабе.

Не считая того, Силы обороны атаковали составы материально-технических средств русских подразделений. Они расположены в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - заключается в сообщении.