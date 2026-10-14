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ВСУ уготовили по составам РФ и базе ударных дронов на Донбассе

11:35 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
ВСУ уготовили по составам РФ и базе ударных дронов на Донбассе Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)
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Украинские военные нанесли удары по военным объектам РФ в Донецкой области 13 октября и в ночь на 14 октября. Среди целей были место запуска БПЛА и складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, в районе Донецка было поражено место, где российские оккупанты хранили ударные беспилотники, готовили их к применению и запускали.

"Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способности российского агрессора наносить поражения гражданской инфраструктуре на территории Украины", - пояснили в Генштабе.

Не считая того, Силы обороны атаковали составы материально-технических средств русских подразделений. Они расположены в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - заключается в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 октября Россия заявила об одной из самых масштабных атак украинских беспилотников за последние два года.

По данным Минобороны РФ, в течение примерно 12 часов российское ПВО якобы перехватило 902 дрона над 20 регионами страны, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

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