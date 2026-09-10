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ВСУ ударили сразу по трем кораблям в Новороссийске

14:23 10.09.2026 Чт
2 мин
Однако это еще не все
aimg Юлия Капитонова
ВСУ ударили сразу по трем кораблям в Новороссийске Фото: Удалось подбить фрегат "Адмирал Эссен"(Getty Images)
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9 сентября Силы обороны Украины успешно поразили три корабля РФ, которые на тот момент находились в Новороссийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Как объяснили украинские воины, после проведения анализа дополнительных данных подтверждено поражение:

  • малого морского тральщика "Железняков";
  • фрегата "Адмирал Эссен";
  • большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

Более того, в этот же день Силы обороны нанесли удары по мазутным хранилищам в Новороссийске Краснодарского края РФ.

Что известно о пораженных российских кораблях

"Железняков" - российский морской тральщик проекта 12660 "Рубин":

  • предназначен прежде всего для поиска и уничтожения морских мин;
  • вошел в состав Черноморского флота РФ в 1988 году;
  • длина - 67,8 метра;
  • максимальная скорость - до 18 узлов;
  • на борту есть 76-мм пушка АК-176, 30-мм установка АК-630 и средства противоминной борьбы.

"Адмирал Эссен" - фрегат проекта 11356:

  • вошел в состав Черноморского флота в 2016 году;
  • длина - 124,8 метра;
  • может развивать скорость до 30 узлов;
  • основное ударное вооружение - восемь ракет "Калибр-НК";
  • имеет системы противовоздушной обороны, артиллерию и противолодочное вооружение.

"Петр Моргунов" - большой десантный корабль проекта 11711:

  • предназначен для перевозки и высадки морского десанта, а также военной техники;
  • вошел в состав ВМФ РФ в декабре 2020 года;
  • длина - около 135 метров, максимальная скорость - 18 узлов;
  • может перевозить до 300 военнослужащих и значительное количество бронетехники;
  • на борту предусмотрено базирование двух вертолетов Ка-29.

Кстати, недавно стало известно о первых последствиях новой атаки ВСУ на Новороссийск и Анапу.

Кроме того, мы рассказывали, где именно на фронте начали отступать российские войска в последние дни.

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