ВСУ ударили сразу по трем кораблям в Новороссийске
9 сентября Силы обороны Украины успешно поразили три корабля РФ, которые на тот момент находились в Новороссийске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Как объяснили украинские воины, после проведения анализа дополнительных данных подтверждено поражение:
- малого морского тральщика "Железняков";
- фрегата "Адмирал Эссен";
- большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".
Более того, в этот же день Силы обороны нанесли удары по мазутным хранилищам в Новороссийске Краснодарского края РФ.
Что известно о пораженных российских кораблях
"Железняков" - российский морской тральщик проекта 12660 "Рубин":
- предназначен прежде всего для поиска и уничтожения морских мин;
- вошел в состав Черноморского флота РФ в 1988 году;
- длина - 67,8 метра;
- максимальная скорость - до 18 узлов;
- на борту есть 76-мм пушка АК-176, 30-мм установка АК-630 и средства противоминной борьбы.
"Адмирал Эссен" - фрегат проекта 11356:
- вошел в состав Черноморского флота в 2016 году;
- длина - 124,8 метра;
- может развивать скорость до 30 узлов;
- основное ударное вооружение - восемь ракет "Калибр-НК";
- имеет системы противовоздушной обороны, артиллерию и противолодочное вооружение.
"Петр Моргунов" - большой десантный корабль проекта 11711:
- предназначен для перевозки и высадки морского десанта, а также военной техники;
- вошел в состав ВМФ РФ в декабре 2020 года;
- длина - около 135 метров, максимальная скорость - 18 узлов;
- может перевозить до 300 военнослужащих и значительное количество бронетехники;
- на борту предусмотрено базирование двух вертолетов Ка-29.
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