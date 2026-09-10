ВСУ ударили сразу по трем кораблям в Новороссийске

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9 сентября Силы обороны Украины успешно поразили три корабля РФ, которые на тот момент находились в Новороссийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.