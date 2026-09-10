ЗСУ вгатили одразу по трьох кораблях у Новоросійську
9 вересня Сили оборони України успішно уразили три кораблі РФ, які на той момент базувалися в Новоросійську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Як пояснили українські воїни, після проведення аналізу додаткових даних підтверджено ураження:
- малого морського тральщика "Железняков";
- фрегата "Адмирал Ессен";
- великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".
Ба більше, цього ж дня Сили оборони завдали ударів по мазутних сховищах у Новоросійську Краснодарського краю РФ.
Що відомо про уражені російські кораблі
"Железняков" - російський морський тральщик проєкту 12660 "Рубін":
- призначений насамперед для пошуку та знищення морських мін;
- увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 1988 році;
- водотоннажність - близько 1 228 тонн, довжина - 67,8 метра;
- максимальна швидкість - до 18 вузлів;
- на борту є 76-мм гармата АК-176, 30-мм установка АК-630 та засоби протимінної боротьби.
"Адмирал Ессен" - російський фрегат проєкту 11356:
- увійшов до складу Чорноморського флоту у 2016 році;
- довжина - 124,8 метра, водотоннажність - близько 4 тисяч тонн;
- може розвивати швидкість до 30 вузлів;
- основне ударне озброєння - вісім ракет "Калибр-НК";
- має системи протиповітряної оборони, артилерію та протичовнове озброєння.
"Петр Моргунов" - великий десантний корабель проєкту 11711:
- призначений для перевезення та висадки морського десанту, а також військової техніки;
- увійшов до складу ВМФ РФ у грудні 2020 року;
- повна водотоннажність становить близько 6 тисяч тонн;
- довжина - близько 135 метрів, максимальна швидкість - 18 вузлів;
- може перевозити до 300 військовослужбовців і значну кількість бронетехніки;
- на борту передбачено базування двох вертольотів Ка-29.
До речі, нещодавно стало відомо про перші наслідки нової атаки ЗСУ на Новоросійськ та Анапу.
Окрім того, ми розповідали, де саме на фронті почали відступати російські війська протягом останніх днів.