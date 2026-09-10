ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ вгатили одразу по трьох кораблях у Новоросійську

14:23 10.09.2026 Чт
2 хв
Однак це ще не все
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ вгатили одразу по трьох кораблях у Новоросійську Фото: Вдалося "вполювати" фрегат "Адмирал Ессен"(Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

9 вересня Сили оборони України успішно уразили три кораблі РФ, які на той момент базувалися в Новоросійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Як пояснили українські воїни, після проведення аналізу додаткових даних підтверджено ураження:

  • малого морського тральщика "Железняков";
  • фрегата "Адмирал Ессен";
  • великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Ба більше, цього ж дня Сили оборони завдали ударів по мазутних сховищах у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Що відомо про уражені російські кораблі

"Железняков" - російський морський тральщик проєкту 12660 "Рубін":

  • призначений насамперед для пошуку та знищення морських мін;
  • увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 1988 році;
  • водотоннажність - близько 1 228 тонн, довжина - 67,8 метра;
  • максимальна швидкість - до 18 вузлів;
  • на борту є 76-мм гармата АК-176, 30-мм установка АК-630 та засоби протимінної боротьби.

"Адмирал Ессен" - російський фрегат проєкту 11356:

  • увійшов до складу Чорноморського флоту у 2016 році;
  • довжина - 124,8 метра, водотоннажність - близько 4 тисяч тонн;
  • може розвивати швидкість до 30 вузлів;
  • основне ударне озброєння - вісім ракет "Калибр-НК";
  • має системи протиповітряної оборони, артилерію та протичовнове озброєння.

"Петр Моргунов" - великий десантний корабель проєкту 11711:

  • призначений для перевезення та висадки морського десанту, а також військової техніки;
  • увійшов до складу ВМФ РФ у грудні 2020 року;
  • повна водотоннажність становить близько 6 тисяч тонн;
  • довжина - близько 135 метрів, максимальна швидкість - 18 вузлів;
  • може перевозити до 300 військовослужбовців і значну кількість бронетехніки;
  • на борту передбачено базування двох вертольотів Ка-29.

До речі, нещодавно стало відомо про перші наслідки нової атаки ЗСУ на Новоросійськ та Анапу.

Окрім того, ми розповідали, де саме на фронті почали відступати російські війська протягом останніх днів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві
Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського