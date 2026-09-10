ЗСУ вгатили одразу по трьох кораблях у Новоросійську

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9 вересня Сили оборони України успішно уразили три кораблі РФ, які на той момент базувалися в Новоросійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.