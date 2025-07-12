ВСУ ударили по заводу "МиГ" в России, а Шабунин получил подозрение: новости за 11 июля

Вооруженные силы Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина, который производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31. Тем временем ГБР сообщило о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 11 июля, - в материале РБК-Украина .

ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ

В ночь на 11 июля подразделения Вооруженных сил Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31.

По данным Генштаба, это предприятие выполняет полный спектр работ для российской армии - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ. На территории завода зафиксированы взрывы и пожар.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.

Это предприятие специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) противника.

Шабунин получил подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве

ГБР сообщило о подозрении общественному активисту, который, по данным следствия, уклонялся от службы в армии и без разрешения пользовался автомобилем, предназначенным для ВСУ.

Речь идет о главе Центра противодействия коррупции Виталии Шабунине, у которого вчера проводились обыски.

Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который мобилизовался в 2022 году, но длительное время не появлялся к месту службы. По данным следствия, он прикрывал свое отсутствие командировками, находясь в гражданских учреждениях, которые не относятся к Силам обороны.

Также задокументировано, что несмотря на фактическое отсутствие в воинской части, фигурант регулярно получал ежемесячное денежное обеспечение более 50 тысяч гривен.

Кроме того, следствие установило, что подозреваемый незаконно использовал внедорожник, ввезенный как гуманитарная помощь для нужд армии. Транспортное средство не было должным образом оформлено и использовалось в личных целях, в частности для передвижения по Киеву.

Военнослужащему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - мошенническое завладение чужим имуществом в крупных размерах. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В США одобрили 500 млн долларов помощи для Украины в 2026 году

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил 500 миллионов долларов на оказание помощи Украине в области безопасности в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.

Закон о национальной обороне (NDAA) ежегодно определяет финансирование и полномочия вооруженных сил США, чтобы гарантировать их боеспособность. Проект, одобренный комитетом 9 июля, предусматривает продление помощи Украине до 2028 года с повышением финансирования с 300 до 500 миллионов долларов.

Гана готова профинансировать дроны для ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении Украины развивать сотрудничество с Ганой в аграрном и оборонном секторах.

"Мы обсудили сферы, в которых мы уже можем углубить наше партнерство, в первую очередь в агропромышленном секторе и создании центра продовольственной логистики в Гане", - сообщил глава государства.

Стороны договорились организовать встречу на уровне министров, и уже в ближайшее время украинская делегация посетит Гану.

Зеленский также отметил, что Гана заинтересована в украинских технологиях, в частности в производстве различных типов дронов и опыте, который Украина получила в ходе войны.

В России уничтожен газопровод, который обеспечивает вражеский ВПК

Вечером 10 июля в российском городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ, взорвался газопровод. Он обеспечивает российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

По информации источника, в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 миллиарда метров кубических природного газа в год. А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м3 газа.

Поскольку цена 1 000 м3 газа сейчас составляет около 350 долларов, размер только одномоментного нанесенного ущерба составляет не менее 1.3 млн долларов.

Келлог анонсировал поездку в Киев и назвал дату

В понедельник, 14 июля, в Киев прибудет спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог. Его визит продлится всю неделю.

"Мы будем в Киеве в понедельник. Поэтому мы там будем целую неделю", - заявил Келлог во время разговора с журналисткой "Новости Live".