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ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму, - источник

Иллюстративное фото: ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украинские защитники сегодня, 15 апреля, нанесли ракетный удар по командному пункту россиян в Крыму.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

По словам собеседника издания, в командном пункте, который поразили украинские защитники, находились высокопоставленные российские офицеры. 

Более детальной информации об атаке источник не раскрыл. 

Взрывы в Севастополе

Напомним, сегодня, 15 апреля, утром в Севастополе прогремели взрывы. Их слышали в центре города.

Во время взрывов в Севастопольской бухте подняли дымовую завесу. 

Также после этого в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Россияне сразу подняли авиацию в небо, чтобы по ней не нанесли удары. 

При этом движение АТЕШ писало о том, что был нанесен удар по части 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. В одном из зданий разрушен второй этаж. 

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