ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму, - источник

По словам собеседника издания, в командном пункте, который поразили украинские защитники, находились высокопоставленные российские офицеры.

Более детальной информации об атаке источник не раскрыл.

Взрывы в Севастополе

Напомним, сегодня, 15 апреля, утром в Севастополе прогремели взрывы. Их слышали в центре города.

Во время взрывов в Севастопольской бухте подняли дымовую завесу.

Также после этого в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Россияне сразу подняли авиацию в небо, чтобы по ней не нанесли удары.

При этом движение АТЕШ писало о том, что был нанесен удар по части 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. В одном из зданий разрушен второй этаж.