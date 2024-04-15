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ЗСУ вдарили по високопоставлених офіцерах РФ у Криму, - джерело

Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по високопоставлених офіцерах РФ у Криму (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Українські захисники сьогодні, 15 квітня, завдали ракетного удару по командному пункту росіян у Криму.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у спецслужбах.

За словами співрозмовника видання, у командному пункті, який вразили українські захисники, знаходилися високопоставлені російські офіцери.

Більш детальної інформації про атаку джерело не розкрило.

Вибухи у Севастополі

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, вранці у Севастополі пролунали вибухи. Їх чули у центрі міста.

Під час вибухів у Севастопольській бухті підняли димову завісу.

Також після цього у Севастополі звучала сирена повітряної тривоги. Росіяни одразу підняли авіацію в небо, щоб по ній не завдали ударів.

При цьому рух АТЕШ писав про те, що було завдано удару по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. В одній з будівель зруйновано другий поверх.

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