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ВСУ ударили по складам боеприпасов РФ в оккупированном Крыму

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные поразили российские склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Страткома в Telegram.

Событие происходило вблизи села Первомайское. 

"Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами Украины по складам боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Вчера в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 кафира и российский полковник.

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