ЗСУ вдарили по складам боєприпасів РФ в окупованому Криму

Подія відбувалася поблизу села Первомайське.

"Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України по складам боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Криму

Вчора у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито було ліквідовано 23 окупантів та російського полковника.

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