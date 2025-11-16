RU

ВСУ ударили по НПЗ в Самарской области и базе дронов "Рубикона"

Иллюстративное фото: ВСУ ударили по НПЗ в Самарской области и базе дронов "Рубикона" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры, существенно снижая наступательный потенциал оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.

Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются.

 

Кроме того, украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Генштаб также уточнил последствия предыдущего удара по Рязанскому НПЗ. Повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуары с нефтепродуктами и трубопроводная эстакада.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.

 

Атаки на НПЗ в разных регионах РФ

Как сообщало РБК-Украина, предыдущий удар по Новокуйбышевскому НПЗ произошел 28 августа, когда на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Самое серьезное поражение этот завод получил 10 марта 2025 года - тогда атака повлекла временную приостановку работы предприятия. В результате удара была повреждена ключевая установка первичной переработки нефти КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки.

Кроме того, 4 ноября в России после ударов дронов одновременно остановились два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический комплекс в Башкирии и Нижегородский НПЗ.

А ночью 3 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ. Было подтверждено попадание по объекту и пожар в зоне перерабатывающих установок. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, которое по состоянию на 2023 год перерабатывало 4,8 млн тонн нефти и обеспечивало потребности российской армии.

