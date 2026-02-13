ВСУ ударили по "чрезвычайно важной" цели россиян в Крыму

Силы обороны Украины поразили РЛС "Небо-У" в Крыму и еще ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
В частности, в районах Сладководного и Любимовки Запорожской области поражены сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов дронов противника.
В районе н.п. Селидово Донецкой области поражен склад материально-технических средств врага.
Кроме того, вчера, в районе Евпатории (Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".
Также в районе Камышевахи Донецкой области поражен район сосредоточения военной техники противника.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Как рассказывал "Милитарный","Небо" - это семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Первая серийная радиолокационная система была выпущена в 1995 году.
Семейство "Небо" состоит из двух ветвей - для войск ПВО и для частей ПВО сухопутных войск. Последние имеют меньшие и более простые антенны, а соответственно - меньшее время развертывания/свертывания.
Первый представитель семейства - радар 55Ж6 "Небо" - обеспечивает обнаружение цели типа "истребитель" на расстоянии до 400 км. Но это - на высоте 20 км. Если цель снижается до 500 м, дальность обнаружения падает до 65 км.
"Небо-У" - это модернизация первой версии 55Ж6. Прототип был изготовлен еще в 1995 году, но минобороны России эта РЛС поставляется с 2006 года. В 2006-2011 годах было изготовлено 17 станций.
В станции применена крестообразная фазированная антенная решетка, горизонтальная часть которой является антенной дальномера, а вертикальная - антенной высотомера. Во время модернизации была увеличена зона определения высоты и повышена точность измерения координат, повышена защищенность от активных помех и повышена информативность системы контроля.
Для транспортировки "Неба-У" нужны три полуприцепа, в которых перевозят антенну, аппаратную кабину, дизель-генератор и выносной пункт управления, который может располагаться до 1 км от антенны. Сама антенна имеет высоту 43 метра.
В России заявляют, что станция способна находить и сопровождать цели как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.), так и баллистические (боевые блоки ракет).
Также "Небо-У" определяет государственную принадлежность объектов и передает информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Производители заявляют, что система имеет возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение.
В официальных характеристиках РЛС "Небо-У" фигурирует дальность действия в 700 км. Однако речь идет о максимальном радиусе обнаружения крупных целей вроде пассажирских самолетов. Истребитель этот радар видит на расстоянии до 400 км, если речь идет о высоте 20 км.
Чем ниже высота, тем меньше дальность действия "Неба-У". Так истребитель, летящий на высоте 3 км радар может засечь только на расстоянии до 170 км, а если высота 500 м - только 65 км.
Напомним, вчера, 12 февраля, украинские военные нанесли серию ударов по критически важным военным объектам РФ. В частности, под ударом были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.
В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.
Перед этим ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".