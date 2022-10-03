ВСУ ударили по двум мостам под Херсоном в момент переправки российской танковой роты

"Сегодня в районе Дарьевки влупили два моста понтонных... Там как раз танковая рота переправлялась, и вот в нее все полетело", - сказал он.

РБК-Укрина также писало, что в сентябре украинские защитники нанесли удары по двум понтонным мостам в Дарьевке и Херсоне.

Напомним, сегодня украинские военные уничтожили элитное подразделение оккупационных войск в Донецкой области.

А вчера бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян при помощи беспилотника.

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