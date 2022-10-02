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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян (видео)

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Воскресенье 02 октября 2022 16:04
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян (видео) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян при помощи БПЛА (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 2 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов при помощи беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое обнародовала Нацгвардия в Facebook.

"Наши спецназовцы с самого утра уже уничтожили небольшой склад боеприпасов, который обустроили орки в лесополосе", - отмечают в Нацгвардии.

Украинские военные при помощи дрона наблюдали за подвозом и разгрузкой боеприпасов и, выждав нужный момент, сбросили осколочную гранату.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 2 октября украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные уже полностью зачистили Лиман (Донецкая область).

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