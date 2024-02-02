Боррель о миллионе снарядов от ЕС для Украины: к марту передадим 52% от цели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он напомнил, что еще в марте 2023 года ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Согласно полученным данным, уже к марту 2024 года Украина получит 524 тысячи снарядов. Это 52% от поставленной цели. Вместе с тем Боррель обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.

"Мы знаем, что на передовой идет ожесточенная битва, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы вдали от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной", - заявил Боррель.

Он напомнил о дефиците боеприпасов в мире и проблемах в цепочке поставок. А также то, что для новых инвестиций нужно больше времени, поэтому это одна из причин задержки.

"Я передал четкое сообщение государствам-членам, что нам нужно делать больше и быстрее. Европейское оборонное агентство подписало 60 рамочных контрактов с европейскими производителями для совместной закупки боеприпасов калибра 155 мм. У нас есть еще свободные мощности на 1,5 миллиарда евро, которые мы можем освоить, и я призвал страны-члены ЕС размещать больше заказов", - подчеркнул он.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

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