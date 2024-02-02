Дроны, снаряды, фронт и не только. Зеленский провел очередную Ставку

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди прочего обсуждался вопрос снарядов и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Telegram .

Дроны

Президент сообщил, что обсуждали украинское производство дронов.

"План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение", - говорится в заявлении.

На эту тему докладывали вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

По словам президента, в целом на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство.

Снаряды

Вторым вопросом на Ставке стало производство и импорт снарядов. Президент отчиталась об увеличении контрактов и ускорении работы производителей.

По этому вопросу также докладывал Умеров.

Ситуация на фронте

По словам президента, на Ставке рассмотрели все ключевые направления. Авдеевское направление он обозначил как особо сложное.

Докладывали главком ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными силами Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдурад Москалев.

"Спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы добавить украинским воинам больше силы", - добавил президент.

Фортификации

Далее члены Ставки обсудили наращивание фортификационных сооружений.

Здесь докладывал премьер Денис Шмыгаль по вопросам финансирования, а Умеров по вопросам выполнения задач.

Энергетика

Последним вопросом стало восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики и наши системные шаги.

Здесь также докладывал Шмыгаль, а также вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков, а также председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов и глава госпредприятия "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Проходим этот отопительный сезон стабильно", - написал президент.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказывал глава Минстратегпрома Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.